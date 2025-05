Pétrole et gaz : le Sénégal franchit un nouveau cap avec 3,8 millions de barils exportés et sa 1ère cargaison de GNL (Rapport)

Avril 2025 marque un nouveau cap pour l'industrie énergétique sénégalaise avec des performances exceptionnelles sur les champs Sangomar, GTA et Gadiaga. Entre records de production pétrolière, première exportation de GNL et production gazière soutenue, ce rapport fait le point sur les avancées concrètes de ces projets structurants.



Tout d'abord, la production du champ pétrolier de Sangomar maintient de bonnes performances au cours du mois d'avril 2025. En effet, quatre cargaisons (SAN027, SAN028, SAN029 et SAN030) ont été chargées et commercialisées sur le marché international, représentant un volume total de 3,8 millions de barils. Par ailleurs, les prévisions annuelles restent stables, avec une estimation de production de 30,53 millions de barils de pétrole brut pour l'année 2025.



Dans le même temps, le projet GTA a franchi une étape majeure. Plus précisément, l'exportation de sa première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) a eu lieu le 15 avril 2025. Concrètement, le chargement GTA_2025_001 a été complété avec un volume total de 163 259 m³, équivalant à 3,71 millions de MMBtu. De ce fait, cet événement marque l'entrée officielle du Sénégal et de la Mauritanie dans le cercle des pays exportateurs de GNL. Actuellement, les opérations de mise en service des installations se poursuivent afin d'assurer une montée en puissance progressive de la production.



Enfin, concernant le champ de Gadiaga, il convient de noter qu'au premier trimestre 2025, un volume total de 548 078 mètres cubes normaux (Nm³) de gaz naturel a été commercialisé. Pour le mois d'avril en particulier, la production mensuelle est estimée à 219 809 Nm³, confirmant ainsi la poursuite des activités dans cette zone gazière.