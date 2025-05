Secteur extractif : plus de 236 milliards FCFA générés au 1er semestre 2024, selon le rapport de l’ITIE

L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) a publié, ce lundi 5 mai 2025, son rapport portant sur le premier semestre de l’année 2024. Le document met en lumière une forte croissance du secteur extractif sur cette période.



D’après le rapport, le total des revenus générés par le secteur extractif pour le 1er semestre 2024 s’élève à 236,59 milliards FCFA (391,49 millions USD) y compris les paiements sociaux et environnementaux, dont 225,49 milliards FCFA affectés au budget de l’État.



Ce chiffre représente 64 % des revenus totaux du secteur extractif enregistrés en 2023. Pour le secteur minier spécifiquement, les revenus du premier semestre 2024 constituent 56,36 % du total de l’exercice précédent.



Concernant le secteur des hydrocarbures, les revenus ont connu une augmentation de 15,14 milliards FCFA, passant de 30,65 milliards FCFA en 2023 à 45,79 milliards FCFA au premier semestre 2024.



Cette progression s’explique en grande partie par les paiements exceptionnels effectués par la société Woodside Energy Senegal, notamment les droits de douane liés à deux opérations : « Customs audit 2016-2021 | Agreed settlement » (3 milliards FCFA) et « Import duty payment » (21,75 milliards FCFA).



Sur l’ensemble des revenus générés, 95,31 % ont été affectés au budget de l’État. Le reste a été réparti entre le compte d’exploitation de la société nationale PETROSEN, les fonds propres des structures collectrices, les contributions à l’UEMOA et à la CEDEAO, les reversements au Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC), ainsi que les dépenses sociales et environnementales.



En résumé, les revenus affectés au budget de l’État au premier semestre 2024 représentent 65,14 % du total des revenus budgétisés sur l’ensemble de l’année 2023.