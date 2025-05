Médina Baye : une plateforme numérique pour le recensement des disciples de Baye Niass de Baye Niass, lancée ce week end

La Fédération nationale « Jamhiyatu Ansaru-Diin » a procédé ce week-end à la présentation officielle de la plateforme numérique dédiée au recensement des disciples, au Sénégal et dans la diaspora, de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye Niass (1900-1975).



La cérémonie du lancement s’est tenue à la Maison des hôtes sise à Médina Baye dans la commune de Kaolack (centre), sous la présidence de Seydina Alioune Cissé Niang et de plusieurs autres dignitaires de la Faydatou Tidjania.



Selon la Commission communication du Comité d’organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF), cette initiative s’inscrit dans la volonté du fondateur de la fédération Cheikh Ibrahim Niass de connaître, avec exactitude, le nombre de ses disciples.