Journée mondiale de l’hygiène des mains : l’invite du ministère de la Santé

Le cinq (5) mai, est dédié journée mondiale de l’hygiène des mains. A cette occasion, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a rappelé l'importance essentielle de ce geste dans la prévention des infections, tant dans les établissements de santé que dans nos communautés.



« Une hygiène des mains rigoureuse est la première défense contre la propagation des maladies. Lavez-vous les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou utilisez une solution. hydroalcoolique. Ce geste simple sauve des vies », a déclaré le ministère via une note.