Fou Malade et Guédiawaye demandent la clémence pour Ngaaka Blindé et l'accélération de son dossier

En conférence de presse cet après-midi, les jeunes de Guédiawaye ont mis sur pied le concept, ‘’ Niaan Niekk ’’ pour demander pardon au nom de Baba Ndiaye alias Ngaaka Blindé, qui est poursuivi pour détention de faux billets. Selon "Fou Malade" l ’inculpé n'a pas commis cette erreur à des fins frauduleuses. « Il a commis une erreur. Mais la reconnaissance d’une erreur est une marque de grandeur. Il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit de photocopier des billets de banques . Il y a assez de vidéos qui montrent qu’il y a un tournage de son nouveau clip. Mais il n’a pas photocopié les billets de banque pour les faire circuler », a-t-il tenu à préciser.



Forte de la reconnaissance de cette erreur, Malal Talla et les jeunes de Guédiawaye demandent la clémence du ministère de la Justice, des magistrats et du président de la République pour que son procès soit accéléré.

" Ngaaka Blindé, révèle-t-il n’a pas d’antécédent avec la justice. C’est un jeune entrepreneur qui a créé de l’emploi autour de lui et il prend en charge sa famille. Nous pensons comme tout Sénégalais que nous avons le droit de faire une médiation à l’endroit des autorités », a-t-il laissé entendre.

Par ailleurs, l’auteur du clip ‘’ Baalé ’’ promet qu’ils ne vont pas se limiter à cette conférence de presse, car ils vont organiser des marches pacifiques pour se faire entendre. Afin d’associer le maximum de Sénégalais à cette lutte.



Pour sa part le conseiller communal de la jeunesse de Sahm Notaire, Mamadou Thiam a souligné que Ngaaka Blindé et le nommé Khadim Thiam , présumé faussaire étudiant en master 1 à la Faseg de l’ Ucad n’ont jamais pensé à fabriquer de faux billets. « La personne de Baba Ndiaye, a été animée par une erreur de jeunesse. Nous demandons directement au président de la République, comme il a déclaré cette année, année sociale, et l’année de la jeunesse, l’accélération de son dossier », a-t-il déclaré. A cet effet, il a également interpellé le maire de Guédiawaye Aliou Sall pour qu’il réagisse sur ce dossier.