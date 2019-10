Fouladou : plus d'une tonne de cocaïne saisie par la marine sénégalaise

Plus d'une tonne de cocaïne a été saisie ce jeudi par la marine nationale du Sénégal au large de Dakar, lors d'une patrouille en mer menée à bord du "Fouladou" en coordination avec la Guardia civile espagnole, rapporte Seneweb.

Selon nos confrères, l'embarcation serait partie de l'Amérique du Sud et ralliait l'Espagne. La saisine de drogue se fait de plus en plus fréquente au Sénégal des derniers jours.

Mardi soir, dans un communiqué, l’administration douanière dans un communiqué a annoncé la saisie de quarante-trois plaquettes de cocaïne d’une valeur estimée à trois milliards FCFA au Port de Dakar.