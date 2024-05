Cinéma : le Secrétaire d’Etat Bakary Sarr apprécie le film « Dahomey » de Mati Diop

Le film « Dahomey » a fait un long parcours sur les scènes, jusqu’à arriver en terres sénégalaises. C’est l’œuvre de la Franco-sénégalaise, Mati Diop. Cette œuvre a été proposée en première du long métrage à la salle de cinéma du Sea Plaza, en présence de la réalisatrice.



Ayant présidé la projection, le Secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr a apprécié l’évènement et la réalisation du film. Selon son département, il a tenu à féliciter « Mati Diop au nom du président de la République pour les belles performances et distinctions enregistrées par ce magnifique film ».



Le film « Dahomey » évoque, selon la réalisatrice, la problématique de la restitution des biens culturels, une question d’une grande actualité. La « richesse » et la « portée » de l’œuvre lui a permis de remporter l’Ours d’or lors de la Berlinale de cette année.