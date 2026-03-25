Foundiougne : cinq cas de tuberculose enregistrés en 2026 dont un décès

Au district sanitaire de Foundiougne (centre), la responsable départementale du programme tuberculose, Ndeye Fatou Diom, a annoncé que cinq cas de tuberculose ont été enregistrés dont un décès, depuis le début de l'année 2026. Elle a par ailleurs soutenu que le cas de décès «est dû à un recours tardif de traitement ayant causé une insuffisance rénale».



D’un entretien accordé à l’Agence de Presse Sénégalaise lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, Ndeye Fatou Diom a souligné que le district de Foundiougne est classé parmi «les structures sanitaires à faible charge avec 40 à 45 cas attendus par année».



Elle a également indiqué que les membres du district sont en train de travailler pour «renforcer la sensibilisation» auprès des populations, précisant que «c’est encore une maladie négligée dans la zone». L’infirmière a aussi relevé que les cas de tuberculose sont généralement recensés dans les communes de Mbam, Soum et les zones insulaires.



«On a remarqué que ces cas viennent des mêmes familles. Mais un malade peut commencer son traitement et voyager au bout de 15 jours, ce qui pose un problème réel de suivi », a-t-elle ajouté. Ainsi, elle invite les populations à adhérer à la recherche des cas contacts pour lutter efficacement contre la tuberculose.



Les autorités sanitaires ont dressé un état des lieux sans concession de l’épidémie au Sénégal en 2025. Sur les 20 983 cas attendus l’année dernière, seuls 16 158 ont été diagnostiqués. Ce sont donc 4825 malades qui échappent encore au système de santé. Ces cas « invisibles » constituent le principal moteur de la transmission au sein des communautés. En 2025, la maladie a encore arraché la vie à près de 480 personnes à travers le pays.