France: Arnaud Montebourg se déclare candidat à la présidence de la République

L'ancien ministre socialiste du Redressement productif Arnaud Montebourg a déclaré ce samedi 4 septembre depuis sa ville natale de Clamecy (Nièvre) sa candidature à l'élection présidentielle, proposant aux Français une « remontada » industrielle, démocratique et écologique entre 2022 et 2027. « C’est pour cette tâche difficile, mais magnifique, audacieuse, mais nécessaire et pour cette tâche seulement que j'ai décidé de présenter aujourd'hui aux Français ma candidature à la présidence de la République », a clamé l'entrepreneur de 58 ans devant plusieurs centaines de partisans réunis dans la mairie de Clamecy. Sa candidature vient s'ajouter à de nombreuses autres à gauche, de l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon à celle, probable, de la socialiste Anne Hidalgo en passant par le candidat issu de la primaire écologiste.