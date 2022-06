France: Élisabeth Borne a remis sa démission, Emmanuel Macron l'a refusée

Élisabeth Borne remet sa démission au président, qui la refuse

La cheffe du gouvernement, Élisabeth Borne, a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusée "afin que le gouvernement reste à la tâche". La Première ministre va réunir l'ensemble du gouvernement en début d'après-midi à Matignon.



Christian Jacob du parti Les Républicains ouvre le bal des consultations

Six responsables politiques seront reçus successivement aujourd'hui par Emmanuel Macron pour chercher des "solutions constructives envisageables", selon la formule de l'Élysée : Christian Jacob (Les Républicains) ouvre le bal à 10 h, avant Olivier Faure (Parti socialiste) à 11 h, François Bayrou (Mouvement démocrate) à 14 h, Stanislas Guerini (Renaissance) à 15 h, Marine Le Pen (Rassemblement national, RN) à 17 h 30 et Fabien Roussel (Parti communiste) à 18 h 30.



Le défilé se poursuivra mercredi avec le chef du parti Europe Écologie-Les Verts, Julien Bayou, le numéro deux de La France insoumise (LFI), Adrien Quatennens, et la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot.



Adrien Quatennens et plusieurs autres responsables de LFI ont exigé la démission de la Première ministre Élisabeth Borne, qui ne sera pas présente aux entretiens avec les partis politiques. Le président par intérim du RN Jordan Bardella a estimé qu'elle devait "rendre son tablier".