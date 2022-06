France: Jean-Luc Mélenchon appelle la Première ministre à se soumettre à un vote de confiance

Le premier de cordée du parti La France insoumise, central dans la coalition d'opposition de gauche Nupes, a appelé ce mardi 21 juin Élisabeth Borne à se soumettre à un vote de confiance à l'Assemblée nationale, où son gouvernement ne dispose pas de majorité absolue, et alors qu'Emmanuel Macron a refusé sa démission dans la matinée. « Madame la Première ministre, vous devez venir ici et solliciter le vote des députés pour avoir la confiance », a lancé M. Mélenchon devant la presse, depuis l'Assemblée nationale où il n'est plus élu, mais où ses forces sont grandement représentées.



Un peu plus tôt, il avait aussi affirmé : « Cette femme n'a aucune légitimité, zéro ! Nous sommes en train de perdre notre temps, jusqu'à ce qu'elle parte. »