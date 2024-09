France : Voici la liste des ministres du nouveau gouvernement de Michel Barnier

La composition du nouveau gouvernement est désormais connue. Plus de quinze jours après la nomination de Michel Barnier à Matignon, la nouvelle équipe qui comprend 39 ministres a été dévoilée ce samedi soir.





Les ministres :





Didier Migaud : garde des Sceaux, ministre de la Justice

Catherine Vautrin : ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation

Bruno Retailleau : ministre de l'Intérieur

Anne Genetet : ministre de l'Education nationale

Jean-Noël Barrot : ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Rachida Dati : ministre de la Culture

Sébastien Lecornu : ministre des Armées et des Anciens combattants

Agnès Panier-Runacher : ministre de Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention des risques

Antoine Armand : ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

Geneviève Darrieussecq : ministre de la Santé et de l'Accès aux soins

Paul Christophe : ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les femmes et les hommes

Valérie Létard : ministre du Logement et de la Rénovation urbaine

Annie Genevard : ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt

Astrid Panosyan-Bouvet : ministre du Travail et de l'Emploi

Gil Averous : ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie assocative

Patrick Hetzel : ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Guillaume Kasbarian : ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l'action publique

François-Noël Buffet : ministre auprès du Premier ministre chargé de l'Outre-Mer

Laurent Saint-Martin : ministre auprès du Premier ministre chargé du Budget et des Comptes publics



Les ministres délégués :



Benjamin Haddad : chargé de l'Europe

Nathalie Delattre : chargée des Relations avec le Parlement

Maud Bregeon : Porte-parole du gouvernement

Marie-Claire Carrère-Gée : chargée de la Coordination gouvernementale

Françoise Gatel : chargée de la Ruralité, du Commerce et de l'Artisanat

François Durovray : chargé des Transports

Fabrice Loher : chargé de la Mer et de la Pêche

Nicolas Daragon : chargé de la Sécurité du quotidien

Alexandre Portier : chargé de la Réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel

Sophie Primas : chargée du Commerce extérieur et des Français de l'étranger

Marc Ferracci : chargé de l'Industrie

Marie-Agnès Poussier-Winsback : chargée de l'Economie sociale et solidaire, de l'Intéressement et de la Participation

Marina Ferrari : chargée de l'Economie du tourisme

Olga Givernet : chargée de l'Energie

Agnès Canayer : chargée de la Famille et de la Petite enfance



Les secrétaires d'Etat



Othman Nasrou : chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations

Thani Mohamed Soilihi : chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux

Laurence Garnier : chargée de la Consommation

Salima Saa : chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes

Clara Chappaz : chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique





Avec Les Echos