Lundi noir sur les marchés boursiers, plombés par les droits de douane imposés par Donald Trump

Cette journée du 7 avril 2025 se classe probablement parmi les 15 plus importantes baisses jamais observées sur les marchés boursiers. Ceux-ci sont à fleur de peau et à l'affût de la moindre information concernant la politique commerciale de l'administration américaine. Pour preuve, cette légère hausse de Wall Street après l'annonce d'une pause de 90 jours dans les taxes douanières... avant un démenti de la Maison Blanche qui a fait replonger le Dow Jones. La bourse de New York a perdu 10% depuis les annonces de Donald Trump . En fin de journée, Wall Street a terminé sans direction claire, avec le Dow Jones à -0,91%, le Nasdad à 0,10% et S&P 500 à -0,23%.



Scénario catastrophe aussi du côté des bourses européennes : Paris a clôturé à -4,78%, Francfort à -4,13% et Londres à -4,64%. En quelques jours, plus de 1 500 milliards d'euros de capitalisation boursière sont partis en fumée en Europe. L'Asie a connu de très grosses pertes aussi. La Bourse de Hong Kong s'est effondrée de plus de 13% ; elle n'avait plus subi vu pareille chute depuis 1997.



Les investisseurs, extrêmement frileux et en totale perte de confiance après les annonces aux États-Unis, se replient sur des valeurs refuge et délaissent les actifs perçus comme risqués, dont le pétrole et le bitcoin qui dévissent. Le baril du Brent de la mer du Nord est au plus bas à 64,21 dollars, celui de West Texas Intermerdiate est à 60,70 dollars ; ce sont les prix les plus bas depuis avril 2021.



« Les droits de douane de Trump ont été plus violents que prévu. La Chine a annoncé une escalade des droits de douane, puis les Européens ont dit qu'ils ne se laisseraient pas faire... Tout cela est d'une fragilité absolue », pointe auprès de l'AFP David Kruk, responsable du trading de La Financière de l'Échiquier. Avant l'ouverture de Wall Street, Donald Trump a lancé, sur sa plateforme Truth Social, « ne soyez pas faibles, ne soyez pas stupides, soyez forts, courageux et patients et la grandeur sera au rendez-vous ». Et en fin de journée, après de nouvelles menaces de taxes à l'égard de Pékin, il a répété qu'il « n'envisage pas » de suspendre son plan.