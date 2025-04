Les Ukrainiens restent toujours sous le feu russe et dans l'absence de réponse américaine

Depuis la reprise du dialogue entre Washington et le Kremlin, et malgré les pourparlers, sur le terrain, rien n'a changé pour les Ukrainiens. Suite aux attaques de ces derniers jours, il y a aussi le sentiment, sur place, que les attaques russes ont même augmenté en intensité.



À Kharkiv ou encore à Soumy, deux villes sous le feu russe quotidien et qui se trouvent à une trentaine de kilomètres seulement de la frontière russe, 20 personnes sont mortes à Kryvyï Rig vendredi 4 avril et il y a eu près de 70 blessés lorsqu'un missile s'est écrasé non loin d'une aire de jeu. Dimanche 6 avril, c'est une attaque à grande échelle de drones et de missiles qui ont fait un mort et trois blessés ici à Kiev.



En plus des pertes humaines, il y a aussi des dégâts matériels considérables dont les locaux de plusieurs médias ukrainiens alors que Moscou assure avoir détruit un dépôt de munition. Chaque nuit, la défense aérienne doit contrer des dizaines de drones russes. Il n'y a donc pas de signe d'apaisement en Ukraine.



Suite à la frappe russe meurtrière sur Kryvyï Rig, les réactions ont été vives, en Ukraine et ailleurs : effroi de l'Union européenne, des Nations Unies qui parlent d'« horreur inimaginable » au sujet de cette frappe. Pour Volodymyr Zelensky, la réaction de l'ambassade américaine à Kiev qui condamne la frappe sans mentionner la Russie est décevante.



Le président ukrainien demande aux alliés de l'Ukraine de poursuivre leur soutien, notamment pour sécuriser le ciel ukrainien, donc des systèmes de défense anti-aérienne supplémentaires et les munitions qui vont avec, et pour lui, l'attitude de la Russie ne présage en rien d'un cessez-le-feu imminent.



« La diplomatie ne signifie rien pour eux », martèle Volodymyr Zelensky en parlant des Russes, et le président ukrainien appelle à plus de sanctions envers Moscou afin d'assurer une pression suffisante qui ferait prendre conscience à la Russie que les frappes ont des conséquences directes aussi du côté russe.



L'armée ukrainienne qui a perdu du terrain dans la région de Koursk y est toujours présente, et selon Kiev, il n'y a pas d'encerclement des troupes, comme l'avait indiqué il y a quelques semaines Donald Trump qui reprenait ici un élément de langage russe.



C'est aussi ce qu'ont dit des soldats qui ont participé aux opérations à Sudzha avant la retraite ukrainienne de cette ville et si les Russes ont continué leurs avances ces dernières semaines, elles ont cependant considérablement ralenti, dans l'est du pays, notamment autour de Pokrovsk et de Toretsk grâce à des contre-attaques ukrainiennes réussies. Au-delà des effets d'annonce de Washington et de Moscou, l'Ukraine continue à tenir.