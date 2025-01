France: des organisations pressent le gouvernement de muscler le secret des sources des journalistes

Plus de 80 organisations de presse demandent, lundi 13 janvier, au gouvernement de «garantir la protection du secret des sources», avant la possible mise en examen d'une journaliste du média d'investigation Disclose visée par une enquête sur des atteintes au secret défense. Ariane Lavrilleux est convoquée vendredi par une juge d'instruction, a indiqué Disclose, qui dénonce «un nouveau cap» franchi «dans les pressions exercées contre les journalistes qui enquêtent sur des affaires d'État».



Le secret des sources est protégé depuis 2010 par la loi Dati. Mais «insuffisamment protecteur, le cadre légal actuel est désormais abusé ou contourné», plaident ces organisations, dont l'ONG Reporters sans frontières (RSF), les syndicats SNJ et CFDT, l'association du Prix Albert Londres et une série de médias dont StreetPress et Médiacités.



Dans un courrier ouvert au Premier ministre, ainsi qu'aux ministres de la Culture, de l'Intérieur, de la Justice et des Armées, ces organismes présentent cinq propositions, élaborées par un groupe de travail constitué de journalistes et de juristes spécialistes du droit de la presse, rapporte l'AFP.



Avec RFI