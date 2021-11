France: le gouvernement repousse l'obligatoire vaccinale des soignants antillais au 31 décembre

Le gouvernement français a décidé de repousser au 31 décembre 2021 « la finalisation de la mise en œuvre de l’obligation vaccinale » en Martinique et en Guadeloupe. Les ministres français des Outre-mers Sébastien Lecornu et de la Santé Olivier Véran annoncent « un délai supplémentaire pour finaliser la mise en œuvre effective de l'obligation vaccinale aux Antilles », dans un communiqué commun.



Depuis plusieurs jours, les Antilles françaises sont secouées par un mouvement social et de contestation des mesures sanitaires qui a débouché sur des violences, y compris des tirs contre les forces de l'ordre et journalistes, dans la nuit de jeudi à vendredi.