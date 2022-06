France: premier tour des législatives, la participation scrutée à la loupe

Pour la presse, ce scrutin législatif se résume à un duel entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, une étude hissée à la Une du journal Le Monde, daté d’aujourd’hui, confirme « la structuration en trois pôles de poids équivalents » du paysage politique français.



En France, le Premier ministre est issu du groupe majoritaire à l'assemblée nationale. Et le pouvoir exécutif doit pouvoir s'appuyer sur les députés pour voter les lois. Ce sont eux aussi qui contrôlent l'action du gouvernement à travers les questions aux ministres, les commissions d'enquête et les missions d'information...



Le parti présidentiel Renaissance avec ses alliés, regroupés au sein de la confédération baptisée « Ensemble » créée pour ces législatives avec Horizons, le parti d'Édouard Philippe, et le MoDem de François Bayrou, souhaite obtenir la plus large majorité pour appliquer leur programme.



'opposition de gauche, la Nupes, elle, fédérée sous l'impulsion de Jean-Luc Mélenchon, rêve d'imposer une cohabitation au président. Pour cela elle devra remporter plus de la moitié des 577 sièges à l'assemblée, soit 558 en métropole, 11 pour les Français de l'étranger, 2 en Nouvelle Calédonie et 6 pour les autres collectivités d'Outre-mer. Les électeurs d'Outre-mer ont ouvert le bal hier. Tout d'abord ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont été les premiers à se rendre aux urnes, samedi à 08H00 locales (midi à Paris).



Au total 6293 candidats sont en lice, c'est environ 11 par circonscription. Un chiffre en baisse par rapport au scrutin il y a cinq ans qui s'explique par l'alliance des partis de gauche. Ceux qui ne seront pas élus dimanche soir devront, pour accéder au second tour du 19 juin, soit arriver dans les deux premiers de leur circonscription, soit obtenir les voix de 12,5% des électeurs inscrits. Le mode d'élection des députés est régulièrement remis en cause, accusé de privilégier les gros partis et de créer des majorités qui reflètent peu la diversité de la palette politique. Mais jusqu'à présent, à part le scrutin de 1986, les projets de réforme pour imposer une dose de proportionnelle ont tous capoté...



La participation sera particulièrement surveillée. Les observateurs s'attendent à un taux supérieur à 50% d'abstention. On sait déjà que les Antilles et Saint-Pierre-et Miquelon ont eu un taux d'abstention record pour ce premier tour.



Zoom sur Marseille

La désaffection aux législatives, qui touche en premier lieu les jeunes et les catégories populaires, progresse de façon spectaculaire puisqu'elle est passée de 31% en 1993 à 51,3% en 2017. C'est le cas à Marseille où se trouve notre correspondant, Yoram Melloul. La ville a la réputation d'être le mauvais élève de la participation : en 2017, seulement 44% des Marseillais s’étaient déplacés pour voter.



Partout dans Marseille, on va scruter les tableaux noirs où sont inscrits les chiffres de la participation heure par heure. Car la ville fait souvent office de mauvais élève. En 2017, seul 44% des Marseillais s’étaient déplacés pour voter. Le président du bureau où il se trouve craint que la désaffection soit importante à cause d’une campagne qu’il a trouvé bien faible, un peu atone. Trop concentrée sur des personnalités nationales. Et puis autre difficulté, que nous confiait le président, c’est le nombre élevé de candidats : 12 dans la 2ème circonscription où je me trouve. Car avec plus de candidats, il faut plus de scrutateurs pour dépouiller les bulletins et compter les voix attribuées à chacun. Mais il a jusqu’à 19 heures pour recruter des bénévoles.