France: près de 35000 personnes sont mortes suite aux chaleurs estivales depuis 2014

Depuis 2014, entre 30 000 et 35 000 personnes sont décédées l'été en France à cause des effets de la chaleur, a estimé ce vendredi l'agence de santé publique, soulignant que cette mortalité ne concernait pas seulement les périodes de canicule.



«Il est à noter qu'une part importante - soit un tiers - concerne des personnes de moins de 75 ans», souligne cette étude publiée par Santé publique France, l'une des premières à évaluer les liens entre chaleur et mortalité dans le pays lors des dernières années, dans un contexte marqué par les effets probables du réchauffement climatique.