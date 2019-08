France : ses deux enfants de 6 et 7 ans tués par son ex-époux, Fatou Kiné Fall internée aux urgences

Deux (2) enfants, Ibrahima (7 ans) et Seynabou (6 ans), ont été tués par leur père de nationalité française, qui a tenté par la suite de se suicider. Leur mère, Fatou Kiné Fall, divorcée depuis un (1) an après des années de mariage, a été internée aux urgences. Le drame a eu lieu dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2019, dans la campagne de Beaucaire près de Nimes sur la montée du Calvaire en France.



Après une dizaine d’années de vie commune, l’histoire d’amour du couple Manu a volé en éclats. Divorcé par sa femme, une sénégalaise, originaire de Tambacounda, dans le Sénégal oriental, Manu a tué ses deux (2) enfants qu’il a eu avec cette dernière.



En effet, suite à une demande de divorcé introduit par Fatou Kiné Fall qui ne pouvait plus supporté la jalousie de son mari, elle obtient gain de cause. Le juge a aussi décidé pour une garde alternée des enfants. La semaine passée, Manu avait la garde des enfants, qui, comme d’habitude sont restés avec lui.



Hâte de revoir ses progénitures, elle appelle son ex-mari au téléphone mais n’arrivait pas à le joindre. Alertée, la police a parvenu à « géolocaliser le porte du père ». Après quelques heures de recherche, elle a découvert le corps sans vie des deux enfants, leur père, trouvé à côté des cadavres, vivant mais grièvement blessé.



Informée de la situation, Fatou Kiné sous le choc a été hospitalisée et suivie par un psychologue. L'autopsie est prévue ce lundi 5 août.