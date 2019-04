France: un Sénégalais de 63 ans arrêté à sa descente d'Orly pour avoir abusé de deux fillettes

Un Sénégalais âgé de 63 ans a été arrêté à l'aéroport d'Orly, en France, le 29 mars 2019, alors qu'il venait de Dakar, Il est accusé d'avoir abusé de deux fillettes âgées de 10 et 12 ans.



Selon Libération, les faits ont eu lieu, l'été dernier, à Bordeaux, dans un camping. L'homme, marchand ambulant de profession, qui était activement recherché, s'était réfugié au Sénégal.



Le site Actu.fr ajoute que le présumé prédateur sexuel a commis des faits similaires au Sénégal, qu'il est déjà connu en France pour des agressions de même nature. Le site d'information français d'indiquer que l'accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Et qu'à l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen à Versailles avant d'être emprisonné par le juge des libertés et de la détention.