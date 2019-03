France: un détenu radicalisé agresse deux gardiens de prison à l'arme blanche

Les faits se sont déroulés mardi 5 mars au matin, vers 9h45, alors que le prisonnier était escorté au sein de l'unité de vie familiale, un petit appartement qui permet aux détenus de recevoir leurs proches dans l'intimité.



L'homme de 27 ans a alors violemment attaqué les deux gardiens qui l'accompagnaient avec un couteau en céramique. Sa conjointe aurait également pu participer à cette agression. Le surveillant le plus grièvement blessé a été touché au thorax. Le deuxième, à la mâchoire, au visage et au dos mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Selon le syndicat Force ouvrière, le prisonnier aurait crié « Allah Akbar » en passant à l'acte.



Assaut



Après s'être retranché pendant près de dix heures dans l'unité de vie familiale de la prison, le couple a été appréhendé dans la soirée, à l'issue de l'assaut donné par les forces d'élite de la police nationale, a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur son compte Twitter.



« La femme est décédée » après avoir été blessée dans l'assaut, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP. Son compagnon, Michaël Chiolo, est plus légèrement blessé, à la joue, et a été hospitalisé, selon la même source. « Trois gardes à vue sont pour le moment en cours », a annoncé le procureur de la République de Paris dans la soirée.