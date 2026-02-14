États-Unis: la justice fédérale protège les droits des réfugiés sud-soudanais

La juge américaine Patti Saris a accusé l'administration Trump d’avoir fourni un faux prétexte pour mettre fin au statut de protection temporaire (TPS), du Soudan du Sud. Dans son jugement, elle lui reproche d’avoir adopté une « pratique et un modèle prédéterminés » consistant à mettre fin aux désignations TPS pour tous les pays.



Aux États-Unis, cette « protection temporaire contre l’expulsion » est accordée aux personnes dont le pays d'origine a connu des catastrophes naturelles, des conflits armés ou d'autres événements exceptionnels…



En novembre 2025, l’administration Trump a publié un avis pour mettre fin à celle du Soudan du Sud en déclarant que le pays ne remplissait plus les conditions pour cette désignation. Alors même que, fin janvier 2026, les experts de l’ONU évoquaient encore un risque de violences massives contre les civils et de conflit ethnique généralisé dans le pays.



D’où la décision de la justice fédérale : la juge Patti Saris a dénoncé une décision sans fondement et des mesures systématiques. Dernièrement, l'administration Trump a tenté de mettre fin au statut de protection temporaire de onze autres pays comme le Venezuela, l’Éthiopie ou encore Haïti.