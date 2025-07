Fraude au BFEM à Mbour : cinq (05) candidats condamnés avec sursis, un relaxé

Le Tribunal de grande instance de Mbour (sur la petite côte) a reconnu coupables cinq (05) candidats au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) du centre d'examen Élite de la Nation. Un sixième candidat a été relaxé. Les cinq élèves condamnés ont toutefois échappé à une peine de prison ferme.



Le juge a suivi la réquisition du procureur, qui avait demandé la relaxe de Khady S. et une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour les autres mis en cause, rapporte L'Observateur.



Pour rappel, les six candidats avaient été pris en flagrant délit de détention de corrigés d’épreuves dès le premier jour de l’examen, qui constitue une étape déterminante pour l’entrée au lycée. Certains d'entre eux ont reconnu avoir eu en leur possession les corrigés de Français et d’Anglais. Néanmoins, ils ont nié avoir reçu ces documents de la même personne.



Mohammed D., Pathé F. et Serigne Saliou D. ont déclaré avoir reçu les corrigés de trois matières via WhatsApp, envoyés par un homme résidant à Dakar. Maimouna, pour sa part, a affirmé avoir obtenu l’épreuve d’Anglais de Mamy F., qui l’aurait transmise à Khady S. Cette dernière a indiqué l’avoir vue par hasard dans les stories Snapchat de son amie.



Les six candidats ont comparu devant la barre en présence de leurs parents.