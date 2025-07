Élection présidence FSF : la liste officielle des candidats dévoilée

La liste officielle des candidats retenus pour le poste de président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) a été dévoilée ce mercredi 2 juillet 2025. Sept (7) candidats ont été retenus.



Voici la liste, accompagnée de leur club de rattachement :



• Moustapha Camara – Coton Sport



• Abdou Thierry Camara – Demba Diop FC



• Augustin Emmanuel Senghor – US Gorée



• Oumar Ndiaye – AS Yakaar



• Abdoulaye Fall – AS Bambey



• Aliou Goloko – Bloc 16 Académie de Diamaguène



• Mady Touré – Teungueth FC / GFC





La liste définitive des candidatures sera publiée le 11 juillet, avant le scrutin prévu pour le 2 août.