Bavures policières : le Président Diomaye Faye promet des enquêtes et des sanctions exemplaires

De retour de Séville, où il a participé à la 4e Conférence internationale sur le financement du développement, le président Bassirou Diomaye Faye s’est exprimé sur les récentes bavures policières ayant entraîné la mort de citoyens. Face aux caméras de la RTS, le chef de l’État a promis des enquêtes rigoureuses pour faire toute la lumière sur ces drames.



« Nous avons déploré consécutivement l’intervention de la police au niveau de Rosso et au niveau de Cambérène. Rappeler sur le plan du principe, les forces de l’ordre sont censées rassurées les populations et les protéger. Les interventions ne doivent pas causer la mort. Et surtout le fait que des citoyens lors d’interpellation de la police perdent la vie ne pourrait jamais être considéré comme une banalité », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Sous ce rapport, le chef de l’Etat a assuré que des « enquêtes sont en train d’être faites en toute impartialité pour situer les responsabilités, quel que soit leur niveau et appliquer avec vigueur et la froideur qui sied des sanctions qui s’imposent ».