Frontières sénégalo-gambienne : les transporteurs sénégalais contre les nouvelles exigences du pays voisins, plusieurs camions bloqués

Près d'une trentaine de camions sénégalais, chargés de marchandises, sont bloqués à la frontière sénégalo-gambienne. Ces véhicules, transportant des denrées périssables, sont immobilisés à Sénoba et Keur-Ayib, provoquant une "tension" entre les transporteurs sénégalais et les autorités gambiennes.



Selon Libération, le conflit a éclaté à cause de nouvelles exigences imposées par les autorités gambiennes. Alla Faye, porte-parole des chauffeurs camionneurs sénégalais, explique que les Gambiens demandent désormais un paiement de 16.000 Fcfa pour la balise des camions, en plus des frais douaniers à l'entrée et à la sortie de la frontière. «Les agents gambiens nous forcent à payer ces sommes sous peine de nous empêcher de traverser la frontière. Au début, ils nous réclamaient 24.000 Fcfa pour la traversée du pont, avec diverses tracasseries en prime. Nous refusons de nous soumettre à ces pratiques abusives», déclare-t-il.



Face à cette situation, les chauffeurs sénégalais ont décidé d'interrompre leur travail. Ils appellent les autorités sénégalaises à intervenir pour trouver une solution à ce problème. Gora Khouma et Pape Mamadou Ndiaye, responsables des transporteurs, sont en route pour rencontrer les autorités gambiennes et l'ambassadeur du Sénégal en Gambie. Ils envisagent même de bloquer les frontières reliant les deux pays si une issue favorable n'est pas trouvée rapidement, rapporte le journal.



Le blocage de ces camions a des répercussions économiques considérables, notamment en ce qui concerne les denrées périssables transportées, qui risquent de se détériorer. Cette situation pourrait également affecter les relations commerciales entre le Sénégal et la Gambie si une solution n'est pas trouvée rapidement.