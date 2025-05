Me El Hadji Diouf quitte la défense de Farba Ngom pour "convenances personnelles"

Me El Hadji Diouf ne défendra plus Farba Ngom. La robe noire a annoncé ce mardi avoir quitté le pool d’avocats chargé de défendre le député-maire. L'information a été révélée par iGFM et confirmée par l'avocat lui-même, qui évoque des "convenances personnelles" pour justifier son retrait.



Présent dans plusieurs grands procès au Sénégal depuis des décennies, Me Diouf n’a toutefois pas précisé les raisons profondes de ce désengagement.