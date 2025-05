Trafic de drogue à Kounoune : l’OCRTIS saisi 5 kilos de chanvre indien, deux individus arrêtés

L’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) poursuit sa traque des trafiquants. Après une opération réussie au marché Castors, il a mené une nouvelle descente à Kounoune, soldée par l’arrestation de deux (2) individus et la saisie de cinq (5) kilos de chanvre indien.



Agissant sur la base d’un renseignement, les policiers spécialisés ont mis en place une surveillance dans un quartier suspecté d’abriter un point de vente de drogue. « Après surveillance et constat de moult aller et retour vraisemblablement d’usagers, l’assaut a été lancé », indique une note transmise à PressAfrik.



Un premier individu, surpris alors qu’il venait de se ravitailler, a été interpellé en possession d’un cornet de chanvre indien. « Soumis à la palpation d’usage, il a été trouvé par-devers lui un cornet de chanvre indien », précise le document. Reconduit dans la maison d’où il sortait, il a permis aux policiers de mettre la main sur son fournisseur présumé, un certain O. D.



La perquisition menée dans la maison a permis la découverte d’« un sac contenant cinq blocs de chanvre indien et trois cornets ». L’OCRTIS a également saisi « un arsenal lié au trafic ainsi que trois moutons appartenant au nommé O. D. »