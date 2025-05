RDC : nouvel appel d'offres pour des blocs pétroliers, «un grave recul pour le climat», dit Greenpeace

En RDC, les autorités s’apprêtent à lancer un nouvel appel d’offres pour les blocs pétroliers. Le dernier lancé en 2022 n’avait finalement pas abouti et le gouvernement avait annulé le processus. Les ONG environnementales avaient notamment dénoncé des blocs situés dans les aires protégées de la cuvette centrale du pays. Cette fois-ci, Kinshasa assure que les 55 nouvelles zones concernées, dont trois sont déjà attribuées, vont attirer les prospecteurs pétroliers. Les autorités congolaises assurent avoir appris de l’appel d’offres annulé et avoir rectifié ce qui pouvait expliquer la frilosité des investisseurs. Les blocs ont été réorganisés, redécoupés en 55 parties.



Le gouvernement assure qu’il n’y a plus de blocs dans les aires protégées, que des études vont permettre d’obtenir des données sur ces futures zones d’exploitation et s’engage sur un nouveau code pétrolier à la fiscalité plus avantageuse.