Fusillade en Nouvelle-Zélande: trois morts dont l'auteur présumé (police)

Un homme a ouvert le feu dans le centre d'Auckland, deuxième grande ville de Nouvelle-Zélande, jeudi 20 juillet lors d'un événement « alarmant » qui a fait trois morts dont le tireur présumé, a déclaré la police néo-zélandaise.



La fusillade coïncide avec la journée d'ouverture de la Coupe du monde de football féminin organisée conjointement par la Nouvelle-Zélande et l'Australie. L'équipe nationale américaine, qui séjourne actuellement à Auckland, a déclaré dans un communiqué que toutes ses joueuses et tout son personnel étaient sains et saufs.



Le Premier ministre de Nouvelle-Zélande Chris Hipkins a estimé qu'il n'y avait pas de menace pour la sécurité nationale et a déclaré que le Mondial débuterait jeudi comme prévu.