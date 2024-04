Rewmi: après le départ de Daouda Ba, Mafary Ndiaye de Touba rejoint Déthié Fall

Les rangs du parti politique de l’opposition, Rewmi, se dégarnissent au fur et à mesure que le nouveau pouvoir politique prend ses marques dans l’exercice du pouvoir. En effet, Idrissa Seck a vu le coordonnateur de son parti dans la ville de Touba le quitter. Mafary Ndiaye, qui est aussi haut-conseiller des collectivités territoriales, a acté son départ des rangs du parti Rewmi, apprend Le Quotidien. Le coordonnateur du parti dans la commune de Touba n’a pas manqué d’ailleurs de s’en expliquer. «Aujourd’hui, c’est avec un pincement au cœur que je vous annonce ma démission du parti Rewmi pour convenances personnelles. Sur ce, à compter de ce jour, je démissionne du parti et souhaite à mes anciens camarades une bonne continuation», a soutenu Mafary Ndiaye.





Le désormais ancien responsable du parti Rewmi à Touba rappelle, dans son propos, que «le président Idrissa Seck, président du parti Rewmi, nous a donné une bonne formation dans la vie politique et celle courante de manière générale. Nous avons également appris à ses côtés, et c’est avec reconnaissance et gratitude que nous garderons ces beaux moments de notre carrière politique». Poursuivant sa déclaration, M. Ndiaye d’indiquer : «Dans ce parti, je me suis fait beaucoup d’amis et j’ai connu des hommes et des femmes de valeur qui me marqueront à jamais.»



«(…) J’ai vécu dans ce parti (Rewmi) mes plus beaux jours d’amitié et d’humanité. Je suis parfaitement reconnaissant», tient à rappeler le haut-conseiller des collectivités territoriales, Mafary Ndiaye.



Il y a quelques jours, le porte-parole de Rewmi, Dr Daouda Ba, annonçait son départ du parti dirigé par l’ancien Premier ministre Idrissa Seck. Dr Ba finira par déposer ses baluchons au Parti républicain pour le progrès (Prp), dirigé par Déthié Fall, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle et ancien vice-président du parti Rewmi.