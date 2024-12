GANNDAL AFRIK : Dr Ibrahima Samba Mody Dia s'engage à publier un livre chaque 20 décembre

Publié aux éditions GANNDAL AFRIK, le tome 1 du livre intitulé « Développez votre Oratorship » de Docteur Ibrahima Samba Mody Dia a été présentée, vendredi 20 décembre 2024 dans la grande salle de conférence de l'UCAD 2. Ce tome 1 est une occasion pour cet expert en art oratoire de mettre en exergue les bases théoriques et pratiques de cette discipline communicationnelle d’une importance capitale, pourtant très peu convoitée.



L’auteur Ibrahima Samba Mody Dia ouvre les lignes de son livre par un récit biblique qui incarne le pouvoir et la sacralité de la parole. Ainsi, selon lui, « Si parler est naturel, bien parler ça s’apprend ».



À travers cette expression, le formateur en leadership partage dans son livre des astuces et des techniques indispensables pour devenir un bon orateur. Des modules comme : « Gestion du stress, clarté du discours, contrôle de la voix, gestuelle impactante, improvisation, et art da la persuasion… sont développés dans le livre ainsi que des exercices concrets et progressifs à pratiquer seul ou en groupe ».



Durant cette cérémonie, l’expert en communication a partagé sa trajectoire oratoire pleine d’embûches, mais qu’il a su dépasser de fil en aiguille jusqu’à arriver à une meilleure révélation de sa personne.



« J’étais toute ma vie durant confronté à des problèmes de prise de parole. J’avais du mal à m’exprimer, je bloquais, je décomplexais. Ce sont donc ces difficultés qui m’ont motivé et encouragé à chercher des solutions et ce sont elles que j’ai inscrites dans ce livre », a-t-il confié.



Par ailleurs, en écrivant ce livre, Dr Dia dit avoir une seule prétention aussi directe qu’audacieuse, qui est la suivante : « Faire en sorte que toutes les personnes qui se disent expertes en prise de parole en public, puissent lire le livre, le critiquer, trouver s’il y a erreur, incohérence ou autres et qu’elles puissent ainsi rectifier. Que l’on puisse débattre et pour qu’ainsi, nous puissions faire avancer la science de l’art oratoire » a-t-il invité à ses confrères orateurs.



Pour l’éminent orateur, la particularité ainsi que le charme de son ouvrage par rapport à d’autres, se trouvent dans « l’aspect psychologique » qui s’y cache tout bonnement.



C’est en allant dans une perspective de se challenger, tout en offrant aux férus de l’éloquence le goût d’une belle lecture, que le coach en art oratoire décide dorénavant de se relever au monde chaque 20 décembre date de son anniversaire. Une façon pour lui, de faire immersion dans les cœurs, mais d’une pierre deux coups.



« J’ai pris une décision, le 20 décembre de chaque année, je vais offrir un cadeau au monde à travers un livre Incha’Allah (si Dieu le veut), donc précisément, le 20 décembre 2025, le tome 2 sera publié et dans ce tome II on parlera plus de l’aspect psychologique. Par exemple, nous insisterons sur le fait que sur le fait que pour changer sa façon de parler, il faut nécessairement changer sa façon de penser » a annoncé l’auteur du livre, "Développez votre Oratorship" !



Avant de partager son souhait à travers un humour expansif « Maintenant que j’ai donné vie, souhaitez-moi d’être fertile ».