Lutte contre l’émigration irrégulière : 60 candidats interpellés à Popenguine

Dans le cadre de l’intensification de la lutte contre l’émigration irrégulière, la gendarmerie nationale a frappé un grand coup à Popenguine. Une opération de surveillance menée par la brigade territoriale, appuyée par des renseignements précis, a permis l’interpellation de 60 candidats sur le point de prendre une pirogue.



Parmi les personnes arrêtées figurent 29 Gambiens (dont deux femmes), un Sierra-Léonais, un Guinéen, un Bissau-Guinéen et 28 Sénégalais, illustrant le caractère transnational du phénomène. Les premiers éléments de l’enquête « font état de l’existence d’un vaste réseau clandestin structuré et actif dans plusieurs pays de la sous-région. »



D’après les forces de l’ordre, les investigations sont en cours pour identifier les organisateurs de cette tentative de traversée. Cette opération s’inscrit dans le cadre des instructions opérationnelles du Haut commandement de la gendarmerie nationale, qui a demandé le renforcement des dispositifs de veille et d’alerte le long des côtes sénégalaises.