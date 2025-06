Combat de lutte Zarco/Sa Thiès:17 personnes interpellées et du chanvre saisi à Grand Yoff

Dans le cadre du dispositif sécuritaire mis en place lors du combat de lutte ayant opposé Zarco à Sa Thiès, le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé à l’interpellation de dix-sept individus pour divers délits, ainsi qu'à la saisie de chanvre indien et de motos.



« Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé à l’interpellation de dix-sept (17) individus pour diverses infractions, la saisie de 250 grammes de chanvre indien et de cinq (05) motos en marge de la sécurisation du combat de lutte ZARCO/SA THIÈS », informe la Police nationale dans un communiqué officiel publié ce dimanche.



Un important dispositif d’anticipation, de sécurisation et d’intervention avait été déployé dans le secteur, « notamment en raison de la participation de lutteurs issus de Grand Yoff », précise le document.



Les opérations menées ont permis les interpellations suivantes : un (01) individu pour trafic intérieur de drogue ; deux (02) pour tentative de vol ;

quatre (04) pour rixe sur la voie publique ; quatre (04) pour nécessité d’enquête ; deux (02) pour détention de produit cellulosique ; quatre (04) pour vérification d’identité.



En plus des arrestations, « les saisies suivantes ont été effectuées : 250 grammes de chanvre indien ; cinq (05) motos en surnombre, non immatriculées ou dépourvues de pièces de circulation ».



Selon les autorités, « les personnes interpellées ont été placées en garde à vue. L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et déterminer les circonstances exactes des faits ».