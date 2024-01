Gabon: Pascaline Bongo face à la justice française pour des soupçons de corruption

D’ordinaire discrète, Pascaline Bongo va se retrouver sous le feu des projecteurs, puisqu’elle sera présente à son procès. La fille aînée des Bongo est soupçonnée de « partenariat fictif » avec la société française Egis et notamment sa filiale Route. Il s’agissait pour Pascaline Bongo d’aider l’entreprise à participer à la création de l’Agence nationale des grands travaux du Gabon.



Cette entité, mise en place par son frère Ali Bongo, supervisait d’importants chantiers d’infrastructures comme des routes et des stades.En échange de son coup de pouce, Pascaline Bongo aurait touché 8 millions d’euros. Deux ex-cadres d’Egis Route ainsi que le directeur commercial actuel font aussi partie des accusés.



L’avocate de Pascaline Bongo se dit « très sereine ». Elle décrit cette affaire comme un « non-sens juridique ». Me Corinne Dreyfus-Schmidt dénonce « des problèmes de prescription, de compétence, ou encore de qualification » des faits. Pour elle, l’instruction s’est précipitée pour amener coûte que coûte à la barre, une personnalité connue.