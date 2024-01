Parlement européen: une députée lettone soupçonnée de collaboration avec le FSB russe

Ce mardi 30 janvier, le Parlement européen a annoncé l’ouverture d’une enquête sur une eurodéputée lettone, Tatjana Zdanoka, élue au Parlement depuis 2004 et qui aurait collaboré pendant des années avec le FSB, les services de sécurité russes, dont l’ancêtre n’est autre que le tristement célèbre KGB. Une affaire bien embarrassante qui pourrait donner aussi lieu à des procédures en Lettonie.C’est une affaire qui vient encore plus ternir l’image déjà écornée d’un Parlement européen après le scandale de corruption surnommé le «Qatargate» et qui impliquait plusieurs élus européens soupçonnés d’avoir agi en faveur du Qatar et du Maroc.