Gabon: au premier jour de la campagne, Brice Clotaire Oligui Nguema réunit ses soutiens à Libreville

Les grands moyens ont été déployés au stade de l’Amitié dans le nord de Libreville. Les gradins sont remplis pour accueillir le président de la transition, arrivé sur scène comme une rockstar, en compagnie de son épouse Zita et de leurs enfants. Après quelques pas de danse, Brice Clotaire Oligui Nguema a listé ses promesses de campagne : « Nous poursuivrons notre lutte contre le chômage. Nous achèverons les travaux de la Transgabonaise, nous relierons l'ensemble des capitales provinciales par des voies bitumées et nous poursuivrons le projet de transformer nos matières premières sur place. »



« Cash ! »

Des promesses qui séduisent ses partisans : « Bien évidemment que je vais le voter, cash ! », ou encore, « le Gabon, c'est un Gabon meilleur avec lui »... mais aussi, « les actes parlent d'eux-mêmes. On va le voter cash », ou encore cette déclaration : « Il va faire un score à la soviétique. »



La campagne a aussi débuté pour Alain Claude Bilie By Nze. Il a rencontré des électeurs dans les quartiers pauvres de la capitale. Le Dr Iloko Boussiengui a animé un meeting dans une salle de Libreville. Joseph Lapensée a, lui, choisi d’aller prier alors qu’Alain Simplice Boungoueres a lancé sa campagne à Bifoun, une ville carrefour de l’intérieur du Gabon.