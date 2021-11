Gabon: des médicaments désormais produits localement

Linda s’est rendue dans la pharmacie de Bikélé dans la banlieue de Libreville. Elle a besoin d’un vermifuge pour son fils. Pour la deuxième fois, dans cette officine, on lui propose un médicament fabriqué au Gabon : « On m’a donné du Sanalben, un des déparasitants. Vraiment, il est très efficace. »



Quasiment tous les rayons de la pharmacie sont achalandés de médicaments importés. Question d’habitude, mais aussi de manque d’informations sur les médicaments « faits » au Gabon, avoue le docteur Salami Waliath, gérante de la pharmacie : « On reçoit déjà des ordonnances, parce qu’il y a un bon rapport qualité prix. Il est moins cher, donc il est mieux vendu. Il n’est pas encore très bien connu, je trouve. »



Inonder le marché national

La direction de l’usine baptisée Santé pharmaceutique soutient que ses capacités de production sont fortes, de quoi inonder le marché national. Des assurances qui réjouissent Guy Patrick Obiang Ndong, ministre gabonais de la Santé : « Cette usine fait en sorte que notre pays, le Gabon, puisse passer d’un pays consommateur de médicaments à un pays producteur aujourd’hui de médicaments. Avec beaucoup de fierté, nous pouvons dire que nous avons des produits pharmaceutiques made in Gabon. »



L’usine du Gabon fabrique des médicaments génériques allant du paracétamol aux antirétroviraux sans oublier les antipaludéens et les médicaments du diabète.