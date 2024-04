Gabon : le cri des victimes post-électorales à la veille du dialogue national

Au Gabon, c’est demain que s’ouvre le dialogue national inclusif, 7 mois après le coup d’état. Un dialogue promis par le président de transition et dont les victimes des violences post-électorales de 2009 et 2016, ne veulent pas être oubliées. Plusieurs d’entre elles étaient rassemblées, ce lundi, devant la cathédrale Ste-Marie de Libreville. Elles réclament justice et réparation lors de ces assises.