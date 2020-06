Gabon : les Sénégalais enlevés, sont libérés sains et saufs

Les familles des Sénégalais qui avaient été enlevés par les pirates au large des côtes gabonaises peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils ont été libérés sains et saufs.



Le ministère des Affaires étrangères de la Coré du Sud, qui a donné l’information, souligne que le capitaine du navire, un ressortissant sud-coréen, a été libéré indemne ainsi que les cinq (5) autres de nationalités indonésienne et sénégalaise. Ils sont tous en bonne santé, a précisé ledit ministère.



« Nous avons la chance que l’incident d’enlèvement ait été résolu en toute sécurité, en particulier grâce à la famille qui a fait confiance et soutenu le gouvernement et la compagnie maritime avec une grande patience », a déclaré un responsable dudit ministère, rapporte le journal "Les Echos".



Pour rappel, six (6) membres de cet équipage ont été enlevés après que des pirates non identifiés ont attaqué leur bateau de pêche près de Libreville au début du mois de mai.