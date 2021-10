Gabon: longue coupure d'électricité à Libreville après l'explosion d'un transformateur

Joseph, machiniste dans une scierie, attend un taxi pour rentrer chez lui. Sa journée de travail a été mauvaise à cause de la panne d’électricité de la nuit dernière : « Il se fait que j’ai somnolé puisque je vous ai dit qu’hier je n’ai pas pu dormir, donc j’ai beaucoup somnolé au bureau aujourd’hui. »



Sur les réseaux sociaux, dans les bars et les rues, tous les Librevillois ne parlent que de cette coupure qui a duré plus de 10 heures. « On n'a pas bien dormi dans la chaleur », déclare l'un d'entre eux, tandis qu'un autre habitant s'exclame : « Impossible de dormir avec tous les moustiques, la chaleur ! ». « Ils nous ont coupé l’eau, donc il n’y avait ni eau ni courant. », « Les transformateurs et autres, c’est vétuste. Et ça dérange la population, ce n'est pas bien. », continuent d'autres Librevillois. « C’est une insuffisance criarde, qu’elle soit privatisée, c’est tout », s'insurge une habitante.



Explosion d'un transformateur

La Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a convoqué la direction de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Gustave Aimé Mayi, directeur Général Adjoint chargé de la technique et des opérations explique ce qui a provoqué cette coupure : « Il est survenu l’explosion d’un transformateur de tension et par conséquent, l’interruption de la fourniture de l’électricité à tous les abonnés. »



Les Librevillois ne sont pas à l’abri d’autres coupures, la SEEG dit avoir hérité il y a 2 ans d’installations vétustes du groupe français Veolia qui a géré la société durant 23 ans.