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Gambie: Kalilou Diallo, «l’Homme de Ziguinchor », serait-il le Sénégalais décédé lors d’une opération antidrogue ?



Gambie: Kalilou Diallo, «l’Homme de Ziguinchor », serait-il le Sénégalais décédé lors d’une opération antidrogue ?
Un ressortissant sénégalais est décédé samedi 15 août 2026 à Kerr Sering, en Gambie, après avoir chuté du deuxième étage d’un immeuble lors d’une opération menée par des agents de la Drug Law Enforcement Agency,The Gambia (DLEAG, structure anti-drogue). 

Selon des informations rapportées par le journal gambien The Point, les agents de la DLEAG avaient effectué une descente dans une résidence située dans la municipalité de Kanifing, à la suite de renseignements faisant état d’activités liées à la drogue.

Deux ressortissants sénégalais se trouvaient dans l’appartement au moment de l’opération. Au cours de la perquisition, les agents auraient découvert « quatre paquets de cannabis présumés, de type skunk » cachés dans une armoire, selon une source citée par le journal.

Toujours d’après cette source, l’un des occupants aurait tenté de prendre la fuite en passant par le balcon. Il aurait alors fait une chute du deuxième étage et s’est grièvement blessé. Transporté en urgence à l’hôpital général de Kanifing, il n’a finalement pas survécu à ses blessures. Son décès a été constaté par le personnel médical.

Certains médias et sites en ligne avancent que la victime pourrait être Kalilou Diallo, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de « L’Homme de Ziguinchor ». Toutefois, cette information n’a pas encore été confirmée par sa famille. Cette dernière n’a pas non plus confirmé les informations qui circulaient auparavant sur les réseaux sociaux, selon lesquelles le TikTokeur serait décédé à la suite d’un accident de la circulation.

Pour l’heure, les circonstances exactes du décès restent donc à éclaircir. On ignore également si d’autres objets ont été saisis lors de l’opération. The Point indique par ailleurs que ses tentatives pour obtenir une confirmation officielle de la DLEAG sont restées sans réponse au moment de la publication de l’article.
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Fatime Gueye

Mardi 18 Août 2026 - 11:28


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