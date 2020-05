Gambie: l’armée sénégalaise franchit la frontière et suscite des réactions d’indignation

« Un manque de respect », « une atteinte à la souveraineté de la Gambie », « une provocation », voici quelques réactions recueillies sur les réseaux sociaux après la diffusion de plusieurs vidéos montrant les forces sénégalaises égarées en territoire gambien. Les soldats sont armés, casqués et se déplacent à bord d'au moins trois véhicules dont un blindé. Le porte-parole de l'armée sénégalaise parle d'un incident mineur. Une des unités de l'armée s'est en effet perdue en territoire gambien lors d'une patrouille précise-t-il. La frontière est une zone de trafic de bois et de drogue qui explique ces patrouilles militaires.



Mais les incursions sénégalaises en Gambie sont mal vécues et c'est le troisième incident du genre en six mois. En mars dernier, la gendarmerie sénégalaise avait ouvert le feu en Gambie pour appréhender un individu.

A rebours des réactions sur internet, l'armée gambienne ne fait pas grand cas du dernier incident en date. La volonté de coopérer est toujours aussi forte assure de son côté l'armée sénégalaise.

Nouvelle incursion des forces de l'ordre sénégalaises en Gambie. Mercredi, en début d'après-midi, des soldats sénégalais se sont retrouvés en territoire gambien, vers le village de Sare Omar, proche de la frontière avec la Casamance. La scène a été filmée par des habitants du village qui se sont regroupés autour des militaires pour leur dire qu'ils étaient en Gambie et qu'ils n'avaient rien faire là. Postée sur les réseaux sociaux, la vidéo a suscité l'indignation.