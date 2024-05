Gambie : le convoi du Président , Adama Barrow victime d’un accident de la route lors d’une tournée interne

Le convoi du Président Adama Barrow, en tournée à l’intérieur de la Gambie a été victime d’un accident de la route au niveau du pont de Pakalinding, dans la division du Lower River. L’information a été relayée par le site d’information « The Point ».



Le bilan fait état d’un mort, dont un policier et de neuf blessés, tous des soldats. Les blessés ont été transportés à l’Edward Francis Small Teaching Hospital de Banjul et au Soma District Hospital. Le corps sans vie du policier, le caporal Mikai Jallow a été transféré à l’hôpital général de Farafeni, une ville située près de la frontière avec le Sénégal.



Dans un communiqué, le gouvernement gambien a présenté ses plus sincères condoléances à la famille du défunt. Il a aussi souhaité un « rétablissement rapide aux personnes blessées », rapporte la même source.