Gambie : les biens de Yahya Jammeh vendus pour réduire la dette publique

Le gouvernement gambien a décidé de vendre les biens immobiliers de Yahya Jammeh. La déclaration a été faite par le ministre des Finances Amadou Sanneh, ce vendredi. Il s’agit de trois avions et de plusieurs voitures de luxe dont des Rolls-Royce appartenant à l’ancien président. Avec la somme qui sera collectée, le gouvernement compte réduire les dettes contractées sous l’Ancien Régime.



Ces avions et voitures auraient été achetés par Jammeh au profit de détournements massifs de deniers publics, via des sociétés publiques, qui s’élèvent à plus de 100 millions de dollars, soit le tiers du budget annuel du gouvernement.



Cette opération est mise en branle alors que le FMI a mis en garde mercredi, la Gambie contre tout nouvel emprunt, après que son stock de dettes a atteint 130 % du produit intérieur brut, à la fin de l’année dernière.