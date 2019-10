Gambie: les usines de transformation de poissons ciblées par Greenpeace

En Gambie, les ressources halieutiques sont menacées, selon l'ONG Greenpeace. Cette menace provient des usines de transformation de poissons qui produisent des huiles et des farines animales destinées à l'exportation. La Gambie compte trois usines contre quatre en activité au Sénégal et jusqu'à trente-trois en Mauritanie selon Greenpeace. L'ONG est venue en Gambie pour dévoiler son rapport sur la surpêche et pour soutenir les communautés locales qui luttent contre les usines de poissons.