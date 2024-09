Gamou 2024 : Bassirou Diomaye Faye formule des prières pour les musulmans du Sénégal

Le Gamou 2024 est célébré ce dimanche 15 septembre. Une occasion pour le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de formuler des prières pour tous ls musulmans du Sénégal. Sur X (ancienne Twitter), le chef de l'Etat prie que "cette nuit soit un moment de paix".



"À l'occasion du Gamou, je souhaite à toute la communauté musulmane du Sénégal et d'ailleurs une célébration pleine de bénédictions.



Que cette nuit bénie soit un moment de paix, de fraternité et de communion spirituelle. Puisse l'enseignement du Prophète Mouhammad (PSL) continuer de guider nos pas vers l'unité et la tolérance", a-t-il écrit.