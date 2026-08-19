Gamou de Tivaouane 2026 : la Sonatel renforce son dispositif technique et opérationnel

A l’approche de la célébration religieuse du Gamou, marquée par une forte affluence de fidèles, la Société nationale de télécommunications du Sénégal (Sonatel) renforce son dispositif technique et opérationnel à Tivaouane (ouest) afin de garantir la continuité et la qualité des services.



Selon le directeur financier de la Sonatel, Aly Mbow, l’opérateur a anticipé les besoins liés à cette importante mobilisation en renforçant ses infrastructures techniques. « Nous avons anticipé les besoins liés à l’affluence et renforcé nos infrastructures, afin d’assurer une bonne qualité de service pendant toute la période du Gamou », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par l’APS.



Ce dispositif a été mis en œuvre en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et les autorités administratives de la région de Thiès, a précisé le responsable.



Au-delà des préparatifs liés au Gamou, Aly Mbow a également mis en avant les actions de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) menées par le groupe dans plusieurs secteurs, notamment l’éducation, l’emploi et la santé.



«Le groupe accompagne la formation de jeunes aux métiers du numérique, avec des parcours ayant contribué à leur insertion professionnelle. Dans le domaine de la santé des lots de médicaments ont été remis aux districts sanitaires de Tivaouane, Thiénaba et Ndiassane, afin d’appuyer les structures sanitaires », a-t-il évoqué.



Le groupe Sonatel a également prévu un «accompagnement spécifique pour les médias chargés de la couverture du Gamou. Des liaisons dédiées ainsi que des espaces de travail connectés seront mis à leur disposition afin de faciliter leur travail durant l’événement».