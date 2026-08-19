Prévisions pour la grande finale Cameroun - Malawi

Pour suivre le score minute par minute depuis un téléphone, l'application afro paris apk este pratique tout au long du week-end - un réflexe pour pas mal de suiveurs du football africain, surtout un dimanche de finale continentale.



Deux chemins presque opposés jusqu'à la finale

Le parcours des deux sélections raconte deux histoires différentes. Les Lionnes Indomptables ont traversé leur groupe sans perdre, avant d'éliminer le Nigeria 1-0 puis le Maroc, pays hôte, aux tirs au but après un 0-0. Les Scorchers, elles, ont bousculé la hiérarchie dès leur entrée en lice.



Étape

Cameroun

Malawi

Phase de groupes

Invaincu (2 victoires, 1 nul)

2 victoires, 1 défaite - qualifié à la différence de buts

Quarts de finale

Victoire 1-0 contre le Nigeria

Victoire 2-1 contre le Ghana

Demi-finale

0-0 contre le Maroc, victoire 3-1 aux tirs au but

Victoire 3-1 contre l'Algérie



Battre le Nigeria puis le Maroc à domicile, coup sur coup, ce n'est pas rien. Le gardien camerounais a d'ailleurs stoppé quatre penalties marocains, entre la fin de la prolongation et la séance de tirs au but, un exploit qui a longtemps semblé hors de portée pour une équipe qui avait perdu ses trois précédentes séances de tirs au but dans la compétition.



Les joueuses qui peuvent faire basculer le match

Chez les Malawites, tout tourne autour de deux soeurs. Temwa et Tabitha Chawinga forment une attaque redoutable, capable de faire plier n'importe quelle défense sur un contre. C'est Tabitha qui a inscrit un doublé en demi-finale contre l'Algérie, pendant que sa soeur ajoutait le troisième but.



Quelques noms à surveiller dimanche :



Temwa Chawinga, attaquante malawite, buteuse décisive depuis le premier match du tournoi

Tabitha Chawinga, sa soeur, auteure d'un doublé en demi-finale

Rose Kadzere, buteuse décisive en toute fin de match contre le Ghana

Michaely Bihina, gardienne camerounaise, héroïne du tir au but face au Maroc

Honnêtement, difficile de trouver une équipe qui repose autant sur deux joueuses que le Malawi. Mais ce serait une erreur de résumer les Scorchers aux soeurs Chawinga - leur défense a aussi tenu bon face à des adversaires largement mieux classées.



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Ce que les chiffres racontent avant le coup d'envoi

Le Cameroun n'a jamais soulevé le trophée. Trois finales disputées, trois défaites, à chaque fois face au Nigeria. Cette fois, l'adversaire change complètement de profil : le Nigeria, justement, qui avait sorti le Cameroun de la compétition à plusieurs reprises d'affilée, ne sera pas sur le chemin. Et les Lionnes Indomptables reviennent en finale pour la première fois depuis dix ans.



Le Malawi, de son côté, n'a jamais joué un match à ce niveau. Classé loin derrière au classement mondial, il aborde cette rencontre sans rien à perdre. Et un peu partout sur le continent, on se demande si l'équipe peut tenir la distance sur une finale, après un tournoi déjà épuisant nerveusement.



Les deux sélections savent déjà une chose : quoi qu'il arrive dimanche, elles seront toutes les deux au Brésil en 2027 pour la Coupe du monde féminine - une grande première pour le Malawi, une nouvelle participation pour le Cameroun, déjà présent en 2015 et 2019. La qualification est acquise depuis les demi-finales. Reste à savoir qui repartira avec le trophée continental - et ça, aucune statistique ne peut vraiment le dire à l'avance.



Lecture avant le coup d'envoi

Le Cameroun part avec l'expérience des grands rendez-vous et une défense qui n'a craqué qu'une fois en trois matchs. Mais la pression d'une quatrième finale sans titre pourrait peser lourd dans les jambes. Le Malawi, lui, joue sans rien à perdre, porté par deux attaquantes en pleine confiance - et ça change tout dans une finale.



Si les Lionnes Indomptables gardent leur sang-froid comme face au Maroc, elles ont largement les arguments pour l'emporter. Mais un coup de génie des soeurs Chawinga peut suffire à faire basculer le match dans l'autre sens. Rendez-vous dimanche à 20h à Rabat pour le savoir.

