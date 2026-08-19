Mendicité des étrangers: Tahirou Sarr répond à la société civile et assume sa position

Au lendemain de l’opération de sécurisation menée par la police à Colobane (Dakar), le député Tahirou Sarr, président du parti Les Nationalistes, assume pleinement sa position sur la question de la mendicité des étrangers au Sénégal. Face aux critiques de certaines organisations de la société civile, il dit ne pas craindre les accusations et appelle à une action ferme de l’État.



Présent lors de l’opération de sécurisation à Colobane, Tahirou Sarr estime que la situation dans certaines rues de Dakar doit être prise au sérieux. Pour lui, la capitale ne doit pas donner l’image d’un espace livré à la mendicité et au désordre.



Répondant à ceux qui l’accusent de tenir un discours susceptible de provoquer la haine, le président des Nationalistes balaie les critiques d’un revers de main. « Ils n’ont qu’à dire ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré ce mercredi sur la Rfm, estimant que le gouvernement travaille depuis près de deux ans à l’assainissement de la situation.



Selon lui, une opération avait notamment permis de regrouper plus de 960 mendiants étrangers dans un centre de formation à Rufisque. Il estime toutefois que cette mesure n’a pas permis de régler définitivement le problème.



Tahirou Sarr interpelle directement l’État



Pour le député, la priorité doit désormais être l’identification des personnes étrangères vivant de la mendicité au Sénégal. Il affirme qu’une grande partie d’entre elles serait originaire du Niger et appelle les autorités sénégalaises à engager des discussions avec les pays concernés.



Tahirou Sarr invite notamment le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à prendre le dossier en main et à échanger avec son homologue nigérien afin de trouver une solution « de manière très diplomatique ». « Le Sénégal ne peut pas supporter tout cela, il ne peut pas tout tolérer », a-t-il martelé.



Le parlementaire estime par ailleurs que cette question dépasse la simple mendicité et touche à l’organisation et à la sécurité du pays. Il plaide pour un Sénégal « plus propre et mieux organisé », notamment à l’approche des JOJ Dakar 2026.



« Les organisations des droits de l’homme peuvent nous accuser de ce qu’elles veulent »



Face aux éventuelles accusations d’organisations de défense des droits de l’homme, il affirme ne pas vouloir reculer. « Elles peuvent nous accuser de ce qu’elles veulent, cela ne nous fait pas peur », a-t-il lancé.



Le président des Nationalistes affirme que son combat ne vise aucune communauté en particulier, mais qu’il s’inscrit, dans une volonté d’organiser le pays et de protéger les intérêts des Sénégalais.



Il évoque également d’autres sujets sensibles, comme l’accès aux terres, l’état civil et l’emploi, estimant que les Sénégalais doivent rester prioritaires dans leur propre pays. « Nous ne luttons contre personne, nous n’insultons personne et nous ne visons personne », a-t-il assuré.